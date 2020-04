Tyske fotballfans vil skape stemning på tomme tribunar, vurderer «applaus-app»

sport

Viss den tyske fotballen etter kvart rullar i gang igjen, kjem kampane til å bli spelte utan publikum i alle fall fram til 31. august. Fotballfansen har derfor lagt hovuda i bløyt for å finne måtar å støtte laga sine og skape stemning under kampane på.

Ifølgje nyheitsbyrået DPA er ein eigen «applaus-app» eitt av forslaga som har komme opp. Her er ideen at fans som ser på fotballkampen heimanfrå, skal kunne trykke på ulike knappar for høvesvis å «juble», «klappe», «pipe» og «synge» under kampar.

Desse reaksjonane frå fansen er tenkte å skulle bli overførte til tribunen og spelarane ved hjelp av høgtalarsystem. Og jo fleire fans som deltek, jo høgare vil lyden bli under kampane.

Mönchengladbach-fansen har lagt fram ein annan idé, nemleg at fansen skal vere representert på tribunen ved ansikt som er trykte på pappkartong.

I Köln blir det planlagt at fansen og klubben skal samhandle i ulike koreograferte arrangement med flagg og banner.

(©NPK)