Ventar søknadsrush frå idretten – stønadsordning på 600 millionar kroner i spel

Koronakrisa slår hardt inn òg for idrettslag og klubbar, som til saman organiser 2,1 millionar barn og vaksne.

No står mange organisasjonar, lag og klubbar i ein svært utfordrande økonomisk situasjon. Krisepakken frå regjeringa kan redde mange.

– Det kjem stadig inn søknader, og vi ventar at langt fleire skal kome inn i dagane som kjem. Vi kjem ikkje til å seie noko om talet på søknader eller søknadssummar før etter at søknadsfristen er ute, seier direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen, til NTB.

Styreleiar Erik Skau i skiensklubben Skidar IF – med 250 medlemmer – har forventningar til hjelpepakken.

– Dette er ein type økonomisk hjelp som kan kome veldig godt med òg for småklubbar som vår i denne vanskelege perioden. Eg er svært glad for at politikarar og styresmakter har teke initiativet til det, seier Skau til NTB.

Hektisk

Det vil bli jobba energisk for å få midlane raskt ut til idrett og det frivillige.

– Dette er ei rammestyrt ordning. Det tyder at det er ein gitt sum pengar, 700 millionar (600 til idrett og det frivillige) som skal fordelast på godkjende søknader. Det inneber at ingen vil få utbetalt pengar før alle søknader er ferdigbehandla. Vi jobbar for å få behandla søknadene og betalt ut så raskt som mogleg etter søknadsfristen 21. april. Dette slik at dei som treng det, får hjelp fort. Når dette kan skje, er det for tidleg å seie noko om no. Det kjem an på søknadsmassen, seier Paulsen.

I første omgang skal ordninga kompensere for arrangement som skulle vorte halde mellom 5. mars og ut april.

– Vi vil oppmode alle klubbar og lag som har krav på kompensasjon, til å søkje. Den nedre terskelen er 25.000 kroner. Vi har håp om at utbetaling kan skje raskt, men har ikkje fått nokon indikasjon om når dette blir, sa kommunikasjonsansvarleg Finn Aagaard i Norges idrettsforbund (NIF) til NTB for nokre dagar sidan.

