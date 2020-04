Smitteekspert til BBC: – OL i 2021 usannsynleg utan vaksine

sport

IOC og den lokale arrangøren i Tokyo heldt denne veka møte der dei gjentok håpet sitt om at dei utsette sommarleikane vil utgjere eit «lys i enden av tunnelen». John Coates, som er leiar av koordineringskommisjonen, medgav samtidig at covid-19-pandemien framleis kan påverke leikane sommaren 2021.

– Det kan vere problem knytt til store folkesamlingar og testing av utøvarar, og vi må følgje råda frå Verdshelseorganisasjonen (WHO), sa Coates på ein pressekonferanse torsdag.

Professor Sridhar meiner at gjennomføringa av OL og Paralympics i Tokyo i 2021 avheng av om det innan den tida er utvikla ein vaksine.

– Vi høyrer frå forskarane at det kan vere mogleg. Eg trudde det ville vere mellom eitt og halvtanna år unna, men no høyrer vi at det kan vere klart tidlegare, seier ho til BBC.

– Om vi får ein vaksine innan eitt år frå no, så meiner eg det er realistisk å avvikle OL. Vaksinen vil endre situasjonen heilt, men den må vere effektiv, kostnadseffektiv og tilgjengeleg i tilstrekkelege mengder.

