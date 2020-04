Sjögren-kontrakten forlengd til 2022

sport

Sjögren hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2020 med ei automatisk forlenging til etter fotball-EM dersom Noreg kvalifiserte seg til meisterskapen.

Sidan EM for kvinnene er utsett i eitt år som følgje av koronapandemien, blir òg avtalen til svensken forlengd.

– Det er heilt naturleg at kontrakten til Martin blir forlengd til etter denne meisterskapen når han er flytta. Den endelege avgjerda måtte innom forbundsstyret før ho vart teken, men vi er veldig glade for at vi har fått landa dette, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund til VG.

Det er per no ikkje sett ein sluttdato for Sjögrens kontrakt, sidan datoane for EM enno ikkje er fastsette.

