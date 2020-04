sport

Den opphavlege kontrakten til spissjuvelen ville gått ut neste sommar. Larsen spelte 23 eliteseriekampar for Sarpsborg i fjor og skåra fire mål.

– For oss er det viktig å sikre oss unge, talentfulle spelarar på lengre kontraktar. At Jørgen i tillegg er lokal, gjer det heile ekstra gledeleg. Vi er glade for at dette no er på plass, seier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg til nettstaden til klubben.

