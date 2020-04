Sarpsborg sikra forlengt kontrakt med spisstalent: – Gjer meg stolt å forlenge

sport

Den opphavlege kontrakten til spissjuvelen ville gått ut neste sommar. Larsen spelte 23 eliteseriekampar for Sarpsborg i fjor og skåra fire mål.

– Eg er absolutt fornøgd. Klubben betyr mykje for meg, og det å forlenge med Sarpsborg gjer meg stolt, seier Larsen til NTB.

Den høgreiste spissen på 1,93 meter har 43 aldersbestemte landskampar og fekk tre U21-kampar i 2019, mellom dei i 2-3-tapet for Portugal. Der noterte han seg for skåring.

Spissen har hatt ein innhaldsrik karriere. I august 2017 drog han på lån til AC Milan, der han fekk speletid for Milans ungdomsakademi og Primavera-lag (U19). Der gjekk han gjennom nokre tøffe periodar utan mykje speletid.

No er han altså klar for tre nye år med 08.

– Eg håper at eg kan vere ei viktig brikke denne sesongen, om det blir noko av, og at eg kan ta nye steg. Framtida vil forhåpentlegvis bringe fleire mål og sigrar, held Jørgen Strand Larsen fram.

– For oss er det viktig å sikre oss unge, talentfulle spelarar på lengre kontraktar. At Jørgen i tillegg er lokal gjer det heile ekstra gledeleg. Vi er glade for at dette no er på plass, seier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg til nettstaden til klubben.

(©NPK)