Premier League-klubbane vil fullføre sesongen, tidsramma i det blå

På førehand var det meldt at klubbane skulle stemme over eit forslag om at sesongen skulle spelast ferdig innan 30. juni, men i staden kom ein på videomøtet fram til at det er for tidleg å vere så presis.

– Til liks med anna forretningsdrift er Premier League og klubbane våre i ferd med å kartlegge innvikla scenario, heiter det i ei fråsegn frå den engelske eliteserien.

– Vi jobbar aktivt saman med dei rørte partar, mellom dei TV-rettshavarane, og målet vårt er å sørge for at vi er i stand til å ta opp att kampaktivitet når det er trygt og kan skje med den fulle støtta til styresmaktene. Helsa til spelarar, trenarar, managerar, klubbtilsette og tilhengarar er førsteprioriteten vår, og ligaen startar igjen først når det er i tråd med medisinske råd.

Det blir understreka at inga terminliste for dei 92 attståande Premier League-kampane er fastlagt.

Ifølgje ITV vart spel heilt inn i august nemnt som ei moglegheit.

