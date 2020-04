Pappa Ødegaard klagar VG inn for PFU

sport

Det skriv Journalisten, som har sett klagen i sin heilskap. Real Sociedad-profilen Ødegaard har gitt samtykket sitt til at faren sender klage på vegner av dei begge.

«VG har nå krysset grensen for hva vi kan akseptere – og for mange ganger», skriv Ødegaard i klaga si til PFU.

Artiklane han reagerer på, dreier seg om forhold rundt overgangen til sonen til Real Madrid i 2015 og Hans Erik Ødegaards eigen avtale med den spanske storklubben.

VG-sakene er vorte til som følgje av dei såkalla Football Leaks-dokumenta. Mellom anna har avisa fortalt at Hans Erik Ødegaard fekk ei éngangsutbetaling på 3 millionar euro for å signere kontrakt som assistenttrenar for Real Madrids 11-årsslag.

Den summen svarer til 34 millionar kroner etter dagens kurs.

Hans Erik Ødegaard meiner VG har publisert fleire faktafeil i artiklane, og at dei har brote Ver varsom-plakaten på fleire punkt. I alt klagar han inn seks artiklar til PFU. Han skriv mellom anna at VG indikerer at han har brote lovverket, ifølgje Journalisten.

– VG står fullt og heilt bak dei publiserte artiklane. Vi skal svare på alle klagepunkt. Det gjer vi som alltid direkte til PFU, seier sjefredaktøren til avisa Gard Steiro til Journalisten.

Ødegaard-klagen kjem tidlegast opp for PFU-behandling i juni.

(©NPK)