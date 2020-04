Jarlsberg opnar for spel søndag

sport

Helsedirektoratet opna torsdag for at det kunne køyrast travløp i Noreg igjen etter at det vart sett på vent då koronaviruset slo ut. Føresetnaden er at dei råka kommunane gir klarsignal.

Det har Tønsberg kommune gjort. Dei har sagt at dei kan arrangere løp innanfor dei rådande smitteverntiltaka.

I dei siste vekene har norske spelarar måtta nøye seg spel frå Sverige. Det blir det ei endring på frå no av.

– Vi jobbar for fullt heile dagen, men programmet er ikkje klart enno. Det blir òg spel måndag og tysdag, seier Øystein Dale, dagleg leiar på Jarlsberg Travbane til NTB.

(©NPK)