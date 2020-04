PGA: Slik skal sesongen reddast for Hovland & co.

sport

I midten av juni er det tidlegaste tidspunktet som amerikansk idrett kan komme i gang igjen.

Planlagt golfcomeback for Viktor Hovland og hans likemenn er sett til 11.–14. juni, og staden er Fort Worth i Texas.

Føresetnaden for at turneringa på Colonial Country Club kan arrangerast, er at det kjem klarsignal frå øvste politiske hald og helsestyresmaktene.

– Dette er det første positive steget for fansen og spelarane, men vi er nøydde til poengtere at vi berre kan gjere dette om vi klarer å følgje smittevernreglane, seier PGA-tourens Jay Monahan.

Turneringa The Schwab Challenge skulle eigentleg ha vore spelt i mai, men slik blir det ikkje. Den er den første av i alt 24 turneringar som skal arrangerast fortløpande frå 11. juni og fram til 26. november. Dei fire første av desse skal heilt sikkert spelast utan publikum til stades.

Dette er andre viktige datoar å bite seg fast i for golfentusiastane:

6.–9. august: PGA-meisterskapen

17.–20. september: US Open

12.–15. november: The Masters

British Open er avlyst.

(©NPK)