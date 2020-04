NFL har fått det første koronatilfellet sitt

sport

Han er den første personen i den amerikanske fotballigaen NFL som får påvist koronasmitte. Ifølgje trenaren er 24-åringen Allen ved godt mot.

– Eg snakka med han i går. Eg er glad for å høyre at han har det bra. Han er frisk og rask og på veg tilbake, seier McVay til Fox Sports.

– Han fortalde oss det raskt, så vi kunne sørgje for at ingen andre vart utsette for viruset, legg han til.

LA Rams' stengde ned treningsfasilitetane sine for nokre veker sidan, men neste veke skal dei gjenopnast for spelarar som trenar seg opp igjen etter skadar.

NFL har sidan koronavirusutbrotet vore bortimot skjerma for smitte, i motsetning til NBA (basketball) og NHL (ishockey), der ei rekke spelarar har fått viruset.

