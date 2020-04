Finsk langrennsfest gav smittebonanza

sport

Koronakrisa gav ein brå slutt på skisesongen, men i staden arrangerte løparane ein fest og fleire finske langrennsløparar er smitta.

Området Kajanaland er eitt av områda i Finland som er hardast ramma av koronaviruset.

Det var lagt opp til ein gigantisk avslutninga på skisesongen i Vuokatti 14. mars. 1500 deltakarar var påmelde. Renna vart avlyste då finske styresmakter sa nei til samkommer med meir enn 500 personar til stades.

Men løparane var allereie på plass, og då bestemte dei seg for å ta ein festkveld som avslutning på sesongen.

No blir det mistenkt at denne festen er årsaka til at viruset er spreidd såpass hardt i denne delen av Finland. Totalt er det meldt om 72 tilfelle i Kajanaland, og til saman 46 personar som var i baren Laavu der festen vart halden er smitta av viruset.

– Før denne festen hadde vi ingen smittetilfelle, seier overlege Olli-Pekka Koukkari til Iltalehti.

Langrennsløparen Leena Nurmi, som også har delteke i verdscupen, var ein av dei som vart sjuk.

– Eg kjende dei første symptoma fire dagar etter festen. Då eg høyrde at det var mange andre som også hadde vorte sjuke skjønte eg at det var snakk om koronaviruset. Eg har sjølv testa positivt, seier løparen med det sterke finske idrettsnamnet Nurmi.

