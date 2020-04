sport

Koronapandemien førte til at så godt som all fotball er sett på vent. Ei rekke endringar har slått inn. EM-sluttspelet for kvinner som skulle vore spelt neste år, er flytta til 2022.

Danmarks fotballforbund har lagt ut nye kampdatoar for dei resterande kampane for laget sitt.

Noreg har fire kampar igjen i kvalifiseringa, men speledatoane lèt vente på seg. – Dette er ikkje klart for Noregs del, seier generalsekretæren i fotballforbundet Pål Bjerketvedt til NTB.

(©NPK)