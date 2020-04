Ny Tour de France-start blir 29. august

sport

Det kjem fram av ei kunngjering på nettsidene til sykkelrittet onsdag.

Tour de France er utsett som følgje av tiltaka rundt koronaepidemien. Allereie tysdag melde avisa Le Dauphiné Libéré at arrangøren siktar seg inn på å avvikle rittet i perioden 29. august til 20. september. Onsdag kom stadfestinga.

Håpet er at dei nye datoane vil gi ryttarane moglegheit til å lade opp til Touren med andre ritt.

Det største sykkelrittet i verda skulle etter den opphavlege planen vorte sykla frå 27. juni til 19. juli, men under president Emmanuel Macrons tale til det franske folket måndag kveld vart det klart at Touren må utsetjast. Han sa at større arrangement med publikum ikkje kan haldast før tidlegast i midten av juli.

