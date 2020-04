Norway Cup-generalen lever i håpet – forstår at folk er skeptiske

sport

Ein ting er heilt sikkert om Norway Cup. Dersom turneringa blir arrangert i 2020, blir det ei heilt annan utgåve enn normalt. I beste fall vil turneringa berre bestå av norske lag som følgje av virussituasjonen verda står i.

Norway Cup-general Pål Trælvik trekker fram ordet «håp» på spørsmål frå NTB om årets turnering.

Håpet ligg i at skular og barnehagar så smått er i ferd med å opne. Barnehagane først 20. april, før dei fire første skuletrinna startar éi veke seinare. Går alt bra, så er kanskje dei resterande elevane tilbake før sommarferien.

– Og då kan det hende at eit arrangement som vårt, gitt at det berre er norske lag … At dei ser at dette er einaste moglegheit for ei større turnering i år, seier Trælvik som klamrar seg fast til håpet.

– Nokon er alltid litt redde

– Dersom det blir turnering i år. Kor enkelt trur du det er for foreldre på stader med lite smitte å sende barna sine til Oslo?

– Nei, det blir heilt sikkert ikkje enkelt, seier Trælvik.

Før han vart Norway Cup-general jobba han som rådmann i Brønnøysund. Av erfaring derfrå veit han at det for nokon kan vere vanskeleg å sende barna til hovudstaden.

– Det er nokon som alltid er litt redde for byen. Men får ein orden på smittesituasjonen, og det kan det hende ein får, så vil det ikkje vere noko meir utrygt i Oslo, seier Trælvik.

Han trekker fram svineinfluensaen i 2016.

– Då var det òg nokre foreldre som var skeptiske til å sende barna, men vi hadde 1.750 lag som spelte her. Då var det ei rekke tiltak for å avgrense smitte.

Ei rekke tiltak står òg klare til å bli sette i verk dersom det skal sparkast ball på Ekebergsletta i år.

Eit lite lys

Styresmaktene har sett forbod mot idrettsarrangement fram til 15. juni. Kva som skjer etter denne datoen vil regjeringa truleg kunngjere i starten av mai. Enn så lenge er håpet at turneringa kan arrangerast.

– Eg er veldig, veldig spent. Eg har snakka med mange lagleiarar som har gitt uttrykk for at det er fint at vi held eit lite lys i den lange svarte tunnelen som idretten står i no, seier Trælvik.

I midten av juni er «deadline» for når arrangøren må bestemme seg for anten å avlyse eller avvikle. Det har mellom anna med bestillingar av alt som må på plass for å få arrangementet opp og gå.

I Danmark er allereie avgjerda om å avlyse Dana Cup i Hjørring (20.- 25. juli) teke, medan det framleis ikkje er teke noka avgjerd om Gothia Cup i Sverige (12.-18. juli).

Tapar mange millionar

Norway Cup og arrangørklubben Bækkelaget taper mange millionar kroner ved ei avlysning. Åleine vil turneringa tape ti millionar kroner, medan arrangørklubb Bækkelagets SK taper ytterlegare 5,5-6 millionar.

Det har Trælvik uttalt i eit tidlegare NTB-intervju. Brorparten av utgiftene er det ikkje mogleg å unngå uansett, som mellom anna lønn til tilsette.

Men før norske styresmakter kjem med ei oppdatering håper Trælvik i det lengste at titusenvis av barn og unge kan samlast til turnering på Ekeberg frå 26. juli til 1. august.

(©NPK)