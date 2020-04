Kalla stadfestar VM-satsing, bryt ikkje med landslaget

sport

Det stadfestar veteranen i ei pressemelding frå Det svenske skiforbundet onsdag.

– Eg ser fram mot å byrje førebuingane mot VM i Oberstdorf snart, seier Kalla og legg til at ho planlegg grep i treningsarbeidet for å løfte sitt eige nivå.

Ho vil òg i fortsetjinga vere ein del av det svenske langrennslandslaget.

– Det er eit utruleg inspirerande treningsmiljø i landslaget. Det består av sterke individ, som er nysgjerrige på å utvikle si eiga skigåing med støtte av ressurspersonar, seier Kalla.

Jubel i leiinga

Den svenske langrennssjefen Daniel Fåhraeus er glad for å ha med ein av dei største profilane i langrennsmiljøet vidare i landslaget.

– Det kjennest veldig bra at Charlotte held fram på landslaget. Ho har hatt ein fantastisk karriere og er eit verdifullt forbilde for dei yngste løparane. Med erfaringa og svolten hennar etter vidare utvikling, kjennest det bra at Charlotte vil halde fram reisa si mot VM i Oberstdorf, seier han.

Det har vore rapportert om støy internt i det svenske langrennslandslaget i kjølvatnet av sesongen som nyleg vart avslutta. Sprintdronninga Stina Nilsson valde å byte idrett til skiskyting.

I samband med overgangen snakka Nilsson ope om at alt ikkje er som det skal på det svenske laget. Misnøye med treningsregimet skal mellom anna ha vore lufta.

Forsvarte trenarane

Ein annan stor svensk profil, Ebba Andersson, har samtidig teke landslagsleiinga i forsvar. I eit intervju med Aftonbladet nyleg kom ho med ei solid støtteerklæring.

– Eg håper dei held fram og har full tillit til dei. Dei har fått mykje «skit» i det siste. Eg håper dei ikkje tek til seg for mykje av det, sa ho.

Anders Byström, med ei fortid som landslagstrenar i Skiforbundet, vart nyleg tilsett som landslagssjef for dei svenske langrennsløparane.

Charlotte Kalla har tre OL-gull og tre VM-gull på merittlista. Denne sesongen har ho likevel slite. I verdscupen vart det ikkje einaste pallplass.

