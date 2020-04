IOC-profil trur Beijing-OL blir påverka av koronaviruset

sport

I eit intervju med nettstaden Inside the gamez er Pound klar på at IOC må vurdere konsekvensane av at også vinter-OL i 2022 i Beijing blir råka v koronakrisa, og vere førebudd på dei økonomiske konsekvensane dette vil få.

Viruset har allereie tvinga fram ei kostbar utsetjing av Tokyo-OL til 2021. Ifølgje IOC-president Thomas Bach vil utsetjinga koste Den internasjonale olympiske komiteen eit beløp tilsvarande fleire milliardar norske kroner, skriv Die Welt.

Pound meiner IOC må ta høgde for endå ei utsetjing, og at dei mange særforbunda som er avhengig av bistanden til komiteen får den hjelpa dei treng. Økonomien til mange særforbund er knytt tett opp mot inntektene eit OL gir.

– Eg er sikker på at IOC vurderer alle moglegheiter, og at dei òg vil gjere sitt ytste for å hjelpe særforbunda, seier 78-årige Pound.

IOC har så langt ikkje ønskt å fortelje kor mykje særforbunda får utbetalt frå Tokyo-OL eller når betaling vil finne stad.

Etter Rio-OL i 2016 vart det utbetalt 540 millionar dollar, tilsvarande rundt 5,5 milliardar kroner, til særforbunda. Enkelte særforbund har bede IOC om forskotutbetaling for hjelp, men Pound åtvarar om at problemet ikkje blir løyst ved å sende sjekkar i posten.

IOC-veteranen peikar på at enkelte forbund truleg lever over evne, og at det kan vere grunn til å sjå på kostnadsbildet «i slike krevjande tider».

