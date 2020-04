Fotballen kan rulle i Sverige allereie i midten av mai, cuprundar blir starten

sport

AIKs direktør Björn Wesström seier til Sveriges Radio at klubben jobbar som om det blir kampar om ein snau månad.

– I svensk fotball har ein vorte samde om at vi skal få Allsvenskan i gang i juni. Som ein konsekvens av det, må vi spele kvart- og semi- og finale i cupen før serien dreg i gang. Då er vi ein stad i midten av mai. Det er det vi førebur oss for, seier Wesström.

Sverige har valt ei anna tilnærming til viruspandemien enn Noreg. Det gjer òg at svenske fotballklubbar i stor grad har trena som normalt dei siste vekene. I Noreg er det berre opna for trening i mindre grupper.

Det er over 20 norske spelarar i svensk toppfotball. Alexander Søderlund er ein av desse. Han speler i Häcken i Göteborg.

Klubben hans skal ha treningskamp laurdag denne veka.

– Vi trenar som normalt, og dagane er ok. Det er altså ikkje som heime. Dette er jo noko styresmaktene her har bestemt. Då må vi jo berre følgje det. Men det er jo litt rart at kompisane mine i Noreg ikkje får trene saman, medan vi gjer det her. Så lenge vi følgjer råda frå helsestyresmaktene, så får det vere greitt, sa Søderlund til NTB tysdag.

Klubben hans er klar for kvartfinale i cupen og skal møte Elfsborg. Kampen skulle opphavleg vore spelt i mars.

Allereie til helga blir det lagt opp til fotballstart for aldersbestemd fotball i stockholmsområdet. Det er snakk om hundrevis av kampar om dagen, melder Sveriges Radio.

(©NPK)