Birken takkar deltakarane for millionbidrag, ventar på Raja-pengar

Årets utgåve av Birken Skifestival måtte avlysast som følgje av restriksjonane til helsestyresmaktene i kampen mot koronaviruset. Det fekk naturleg nok økonomiske konsekvensar for arrangøren.

Den siste tida har vore brukt til å skaffe oversikt over følgja, og på vegen har dagleg leiar Eirik Torbjørnsen og staben hans fått ei økonomisk handsrekking frå dei som skulle vore hovudpersonane under arrangementet.

I etterkant av avlysinga fekk deltakarane høve til å avstå frå å få refundert startkontingenten sin. Den moglegheita har mange nytta seg av. Ifølgje Torbjørnsen utgjer den samla donasjonen over ein million kroner.

– Det er gledeleg og veldig rørande for oss å sjå at Birken betyr veldig mykje for mange, seier den daglege leiaren til NTB.

Kompensasjon

Han understrekar samtidig at arrangørane heile vegen har vore innstilte på å innfri forpliktingane sine i form av refusjon av kontingenten.

– Det har aldri vore aktuelt for oss å halde tilbake pengar. Vi har gjort dette som ei frivillig ordning, der folk kunne logge seg inn og velje å gi oss dei hundrelappane eller få pengar tilbake, seier Torbjørnsen.

Han legg ikkje skjul på at den dryge millionen er kjærkommen, men at inntektstapet som følgje av avlysinga utgjer større summar enn som så.

– Det hjelper på, og vi er veldig takksame og audmjuke for det. Men det som gjer at vi kan halde på og arrangere vidare, er det staten bidreg med på grunn av at dei i utgangspunktet tvinga oss til å avlyse eller flytte, seier Birken-leiaren.

Regjeringa har totalt lagt éin milliard kroner på bordet i krisepakken som så langt er etablert for kultur, frivillig arbeid og idrett. Idretten og den frivillige innsatsen får 600 av desse. Pengane er meinte å kompensere for bortfall av inntekter frå billettsal og deltakaravgifter, og dessutan meirutgifter som følgje av at arrangement har måtta avlysast eller utsetjast på grunn av koronaviruset.

Millionsøknad

Før påske godkjende ESA kompensasjonsordninga, og tysdag vart det opna for å søkje. Birken-arrangøren har klare forventningar om bli tilgodesett. På spørsmål om kor stor sum det blir søkt om, svarer Torbjørnsen:

– Vi snakkar om ein del millionar. Vi er ein stor arrangør, Noregs største mosjonsarrangør, så vi har eit betydeleg inntektstap på påmelding og deltakaravgifter som vi må få kompensert, og vi er veldig glade for at regjeringa har innretta ein pakke som gjer det mogleg.

Regjeringa har ikkje teke stilling til kva som blir løysinga om det totale søknadsbeløpet frå idretten og den frivillige innsatsen overstig grensa på 600 millionar kroner.

I Birken-leiinga ventar ein på òg nye signal frå styresmaktene rundt utsiktene for å kunne avvikle store arrangement i sommar og til hausten. Det er varsla ei oppdatering på dette tidleg i mai. Birkebeinerløpet, Noregs største terrengløp, er no flytta frå 13. juni til 5. september, helga etter Birkebeinerrittet på sykkel.

Torbjørnsen håper på eit tydeleg signal i starten av mai på om dei arrangementa kan gå som planlagt.

– Det er ganske mange store arrangement som ligg på sommaren og hausten, og dess tydelegare signal regjeringa kjem med, dess betre. Vage signal er det verste planleggingsgrunnlaget store arrangørar kan få, seier han.

