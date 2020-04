Tysk ekspert trur på 1,5 år utan publikum

sport

Haug er leiar for Leopoldina vitskapsakademiet. Akademiet er dessutan rådgivar for den tyske forbundskanslaren Angela Merkel under koronakrisa.

– Det kjem definitiv til å vere slik i fleire månader, og det kan ta opp til eitt og eit halvt år, seier Haug.

Tysk Bundesliga vart stoppa 13. mars og seinare denne veka skal ein diskutere om fotballen kan komme i gang igjen i byrjinga av mai. Då truleg utan publikum til stades. Serien treng òg klarsignal frå styresmaktene for å kunne få spelt ferdig sesongen 2019/20.

Haug seier at det at vil «heilt sikkert vil vere klokt» ikkje å opne stadiona så lenge ein ikkje funnet nokon vaksine mot koronaviruset.

Forskarar seier at ta kan gå mot til slutten av året og om ikkje endå lenger før ein har ein vaksine på plass.

Bayern München leier serien etter at 25 av 34 serierundar er spelte med fire poeng føre Erling Braut Haalands Borussia Dortmund,

