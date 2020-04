Tour de France kan ikkje gå som planlagt

sport

Måndag kveld talte Macron til det franske folket, og der kunngjorde han at portforbodet i landet blir forlengt til 11. mai. Koronaviruset fører samtidig til at større arrangement med publikum ikkje kan haldast før tidlegast i midten av juli, fastslo Macron.

Det betyr at 2020-utgåva av Touren anten må utsetjast eller avlysast.

– Uaktuelt å sykle utan publikum

Årets Tour de France skulle etter den opphavlege planen vore innleidd i Nice 27. juni. Tradisjonen tru skulle vinnaren hyllast etter avslutningsetappen på Champs-Élysées 19. juli.

Franske styresmakter og representantar for arrangøren har i lengre tid halde samtalar om utsiktene for å kunne gjennomføre 2020-utgåva av det mest prestisjetunge sykkelritta i verda som planlagt.

Eit tenkt scenario har vore å gjennomføre rittet utan tilskodarar, men dette avviste Tour de France-direktør Christian Prudhomme i starten av april.

– Tour de France er inderleg, entusiasme og framfor alt smil. Vi må kunne sjå dei smila, sa han til Sports Auvergne.

Ifølgje fleire medium blir det diskuterte å avvikle rittet i august.

30 prosent rørte

Det internasjonale sykkelforbundet har bestemt at det som følgje av viruspandemien tidlegast blir opna for å gjennomføre ritt 1. juni. Avgjerda vart gjort gjeldande for alle sykkeldisiplinar og syklistar på alle nivå.

Førre veke uttalte president David Lappartient i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at dei har fått førespurnader frå 650 løpsarrangørar om anten avlysing eller utsetjing av løp. Det utgjer 30 prosent av konkurransane på 2020-kalenderen til forbundet.

UCI har òg opplyst at det blir jobba med ei alternativ terminliste for 2020-sesongen. I det arbeidet blir dei tre Grand Tour-ritta prioriterte og dessutan dei såkalla monumenta til sykkelsporten.

Storritt kan ryke

Giro d'Italia er for lengst utsett, og no er det klart at også Tour de France blir skove på eller kansellert. Det er ikkje avvist at sykkelsesongen blir forlengt for å finne plass til fleire av ritta som allereie er utsette.

Tour de France har vore gjennomførte kvart einaste år i fredstid sidan 1903. Colombianske Egan Bernal vann rittet i fjor.

Frankrike er blant landa i Europa som er hardt ramma av viruspandemien. Men det var samtidig positive signal i Macrons tale måndag. Presidenten bad befolkninga om å halde ut enno nokre veker og forvissa franskmennene om at det er betring i sikte.

– Håpet er i ferd med å vende tilbake, sa presidenten.

