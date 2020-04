Tidlegare United-profil utskriven frå sjukehus etter koronavirus-smitte

sport

32-åringen, som no speler for kinesiske Shandong Luneng, er så langt den einaste spelaren i den kinesiske superligaen som har fått påvist koronavirussmitte.

Etter utskrivinga tysdag ventar to veker i karantene heime.

Den belgiske landslagsspelaren opplyste sjølv 22. mars at han var smitta av viruset som har lamma store delar av verda. Den siste tida har han vore innlagt på sjukehus i byen Jinan.

Koronavirusutbrotet starta i Kina i desember. No hevdar styresmaktene i landet at dei har fått kontroll over situasjonen, men det finst samtidig bekymring for at det kan oppstå ei ny smittebølgje.

Den kinesiske superligaen i fotball skulle etter planen ha hatt sesongstart i februar, men er utsett på ubestemt tid.

(©NPK)