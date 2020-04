MLS må utsetje planlagt oppstart – vurderer sesong med færre kampar

sport

Tysdag skriv nordamerikanske Major League Soccer i ei fråsegn at det er «ekstremt usannsynleg» med eit comeback i mai slik ein hadde håpt.

USA er svært hardt ramma av koronaviruset, og det er naturleg nok uvisst når det kan spelast fotball igjen.

«Sjølv om vi for augneblinken har nok datoar til å spele heile sesongen, anerkjenner vi no at det kan bli vanskeleg å gjere det», skriv MLS i fråsegna.

Ronny Deila vart tilsett som New York City-trenar på nyåret og rakk å leie laget i to seriekampar før virusutbrotet stoppa ligaen. Det enda med tap i begge kampane for Deilas menn.

Jakob Glesnes (Philadelphia Union) og Ola Kamara (DC United) har vore på banen for laga sine, medan Adama Diomandé ikkje har fått sesongdebuten sin for LAFC.

