Klart for kompensasjon til idretten – forventar nye krisepakkar

Regjeringa har totalt lagt 900 millionar kroner på bordet i krisepakken som så langt er etablert for kultur, frivillig innsats og idrett. Idretten og frivillig arbeid får 600 av desse.

Før påske godkjende ESA kompensasjonsordninga som er etablert av Kulturdepartementet, og tysdag vart det opna for søknader.

Fristen er svært kort. Allereie 21. april må søknadene vere leverte.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal stå for den praktiske gjennomføringa av søknadsprosessen.

– Dette er ei omfattande ordning utvikla på kort tid og med ein kortare søknadsfrist enn vanleg. Det krev at alle må bruke tida godt, sa direktøren i tilsynet Gunn Merete Paulsen før påske.

Krisepakken frå kulturdepartementet er meint å kompensere for bortfall av inntekter frå billettsal og deltakaravgifter, og dessutan meirutgifter som følgje av at arrangement har måtta avlysast eller utsetjast på grunn av koronaviruset.

Oppmodar

I første omgang skal ordninga kompensere for arrangement som skulle vorte halde mellom 5. mars og ut april.

– Vi vil oppmode alle klubbar og lag som har krav på kompensasjon til å søkje. Den nedre terskelen er 25.000 kroner. Vi har håp om at utbetaling kan skje raskt, men har ikkje fått nokon indikasjon om når dette blir, seier kommunikasjonsansvarleg Finn Aagaard i Norges idrettsforbund (NIF) til NTB.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) har vore tydeleg på at den korte søknadsfristen nettopp heng saman med eit ønske om at pengar raskt skal kunne utbetalast til dei aktuelle arrangørane.

– Søknadsbehandlinga skal gå raskt, slik at pengane kjem ut. No som heile sektoren står oppe i ei krise, har regjeringa vore oppteke av at tiltaka vi kjem med kan setjast inn så fort som mogleg, sa statsråden då vilkåra for ordninga var klare.

Stilling

Det er ikkje teke stilling kva som blir løysinga om det totale søknadsbeløpet frå idretten og frivillig arbeid overstig grensa på 600 millionar kroner.

Uansett har idrettsforbundet forventningar til at det blir lagt meir pengar på bordet etter at kulturminister Abid Raja like før påske sa at det ikkje kan arrangerast kultur- og idrettsarrangement fram til 15. juni.

I byrjinga av mai blir det teke stilling til om denne tidsgrensa skal skyvast ytterlegare.

– Vi har tydelege forventningar til at kompensasjonsordninga må utvidast til å omfatte arrangement fram til 15. juni. Dette gjeld i første omgang, og så får vi sjå etter det. Helsestyresmaktene har komme med tydelege signal på at det kan komme restriksjonar òg etter 15. juni. Vi har ein god dialog med kulturdepartementet rundt desse problemstillingane, seier kommunikasjonsansvarleg Aagard i NIF.

