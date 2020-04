Bolt med freidig påskehelsing

sport

– Sosial distansering, skriv Bolt over eit bilde på Twitter, følgd av #HappyEaster og ei korg med påskeegg.

Bildet i meldingar er frå då han utklassa konkurrentane på 100-meterfinalen under Beijing-OL i 2008 og sette verdsrekord med tida 9,69.

Bolt vann finalen heile 0,20 sekund føre Richard Thompson, medan Walter Dix vart nummer tre på 9,91. I dagens koronasituasjon blir ein beden om å halde avstand frå kvarandre, noko Bolt tydeleg viser på bildet at han gjorde i OL-finalen for tolv år sidan.

Verdsrekorden vart ståande i eit drygt år, før jamaicanaren sjølv sletta han med tida 9,58 i friidretts-VM i Berlin.

Likt av hundretusen

Den freidige påskehelsinga til Bolt har i skrivande stund fått nærare 110.000 såkalla «retweets», medan 610.000 har gitt meldinga ein tommel opp. Og dei tala berre stig og stig.

Bolt, som la opp i 2017, kan sjå tilbake på ein enorm friidrettskarriere med åtte OL-gull, derav seks individuelle, og dessutan elleve VM-gull (åtte individuelle). I tillegg har han verdsrekord på 100 meter og 200 meter, og dessutan 4 x 100 meter stafett med Jamaica.

Etter at Bolt la opp som sprintar for tre år sidan har han vore open om at han ønskte å satse på ein fotballkarriere. Han trena i ein periode med Strømsgodset, men det vart ikkje meir med drammensklubben enn eit par treningar og ein treningskamp mot Noregs G19-lag.

Han var òg på prøvespel hos australske Central Coast Mariners før kontraktsforhandlingane der braut saman.

