Dalglish utskriven frå sjukehus – hyllar dei sjukehustilsette

– Dei (sjukehustilsette) var absolutt fantastiske. Som nasjon er vi heldig som har dei, og eg ønsker dei lukke til medan dei jobbar utrøytteleg vidare for å hjelpe landet gjennom denne pandemien, uttaler skotten ifølgje avisa The Sunday Post.

Dalglish vart lagt inn på sjukehus som følgje av ein infeksjon som kravde intravenøs antibiotikum. Fredag opplyste Dalglishs familie at han hadde testa positivt på koronaviruset sjølv om han ikkje har vist symptom på covid-19-sykdom.

– Folk trur kanskje eg fekk den beste behandlinga fordi eg er den eg er, men alle pasientar i det offentlege helsevesenet får den beste behandlinga, seier Dalglish.

I ei pressemelding frå Liverpool ber Dalglish om at helsearbeidarane i Storbritannia blir gitt høve til å gjere jobben sin under ei ekstremt krevjande tid. Samtidig ber han om at han og privatlivet til familien hans blir respektert.

Per laurdag hadde 79.000 menneske i Storbritannia testa positivt for koronavirus. Samtidig var det registrert 9.875 koronarelaterte dødsfall i landet.

Dalglish naut stor suksess som speler for Liverpool i åra 1977 til 1990, fleire av dei som spelande manager. Seinare skulle han òg vende tilbake til Anfield-klubben (2011–2012) etter mellom anna å ha leia Blackburn til tittel i Premier League.

I alt vann Dalglish 14 serietitlar og ei rekke andre pokalar som spelar og manager i Skottland og England. Han spelte òg over 100 kampar for Skottlands landslag.

