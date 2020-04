Viruset skaper økonomisk hengemyr – storklubber må setje stadionplanar på vent

sport

Barcelona hadde mål om å ha det nye anlegget sitt «Espai Barca» klart neste år, men no ser det ikkje ut til at utbygginga eingong kan starte før den tida. Byggeprosjektet, med ein anslått prislapp på minst 700 millionar euro, kan òg bli kraftig nedskalert, skriv nyheitsbyrået DPA.

I det opphavlege budsjettet for stadionoppussinga frå 2014 låg kostnadene på 600 millionar euro, og planen var at utgiftsposten skulle delast på tre: 200 millionar skulle komme frå ein namnerettssponsor, 200 millionar frå klubben som skulle ta opp eit lån, medan den siste tredelen skulle komme frå framtidige kommersielle partnarar.

For augneblinken har Barca ikkje fått på plass den nemnde hovudsponsoren. Og situasjonen ser ikkje lysare ut etter La Liga-president Javier Tebas' utsegner tidlegare i veka.

– Klubbar som har planlagt byggearbeid på stadiona sine i sommar, og som har vanskar med å bryte kontraktar verd fleire millionar euro, får problem fordi dei må bruke stadiona sine, sa han med tilvising til målet om å fullføre 2019/20-sesongen seinare i år.

Gigantlån

Real Madrid er i ein liknande situasjon som erkerivalen frå Catalonia. Hovudstadsklubben tok i fjor opp eit lån på 575 millionar euro som skal nedbetalast innan 30 år. Det skal finansiere ei planlagt «ansiktsløfting» på Santiago Bernabéu som kan ende opp med å koste nærare 800 millionar euro. Summen svarer til 8,9 milliardar kroner etter dagens kurs.

Klubben informerte nyleg om at dei framleis planlegg at arbeidet på arenaen kan starte i sommar, gitt at bygningsarbeidarane kjem tilbake i jobb. Real Madrid vil mellom anna auke kapasiteten på stadionet og bygge eit avtrekkbart tak.

Naboklubben Atlético Madrid er i det minste ferdig med å bygge sitt Metropolitano-stadion. Men det betyr ikkje at koronaviruset ikkje får konsekvensar for klubbøkonomien. Atlético lånte om lag 200 millionar euro frå selskapet Inbursa, ein sum som kan bli tøffare å betale tilbake sidan utsiktene for den spanske økonomien er dystre.

Ein vrien situasjon er det òg for Valencia, som må selje stadionet sitt, Mestalla, for å få råd til å fullføre bygginga av den nye storstova si. Inntil vidare er byggearbeidet stansa, og den usikre situasjonen gir ikkje ideelle vilkår for å få selt den gamle arenaen.

(©NPK)