Ronaldinho flytta frå fengsel til husarrest på luksushotell

sport

Ronaldinho vart fengsla 6. mars etter at han og den eldre broren hans Roberto vart arresterte, mistenkte for å ha brukt falske pass for å kome seg inn i Paraguay. No må dei sone husarrest.

– Eg har bestemt å setje dei i husarrest fordi etterforskinga no er på eit avansert stadium, sa dommar Gustavo Amarilla ifølgje nyheitsbyrået AP.

Ronaldinho skal ha hatt det tungt i fengselet ifølgje ein tidlegare lagkamerat. – Han er trist. La oss håpe han slepp ut snart, sa Nelson Cuevas etter eit besøk i mars.

(©NPK)