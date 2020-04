sport

Johansson varslar sjølv den kommande familieauken via Instagram.

– Etter å ha sett ultralyden via FaceTime i desse spesielle tidene, kan vi endeleg kunngjere at familien blir større. Eg gler meg, og eg skal vere der for deg på best mogleg måte, skriv han i eit innlegg der sambuaren er merkt.

Johansson og Messell flytta saman i nytt hus på Lillehammer i desember. Til VG fortel skihopparen at dei har plass til både treningsutstyr og babyutstyr. Han stadfestar òg at paret ventar ei jente.

