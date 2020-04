Dansk handballnedrykk blir advokatmat

sport

Danmarks handballforbund (DHF) bestemte seg tysdag for å stanse handballsesongen og samtidig både peike ut meistrar og nedrykkslag. Ålborg rykker ned frå toppligaen til kvinnene med hårfin margin og er slett ikkje nøgde.

Til Jyllands-Posten stadfestar styreleiar Erik Pedersen at dei har sett ein advokat på saka.

– I regelverket står det ikkje noko om kva ein gjer ved eit turneringsavbrot. Det verkar litt tilfeldig, og det er vanskeleg å akseptere at ei avgjerd som er teke over skrivebordet i ei underavdeling i DHF, endrar føresetnaden vår for å levere produktet vi har lova folka våre, seier han til avisa.

Spesielt ergerleg er nedrykket med tanke på tabellsituasjonen i den danske kvinneligaen. Ålborg er dømt til nedrykk med sju poeng, medan Skanderborg hadde sju poeng og Horsens åtte. Innbyrdes statistikk mot Skanderborg vart dermed avgjerande. Med tre kampar igjen av grunnserien, éin av dei mot Skanderborg, ville det vore høgst mogleg å berge plassen.

I den danske herreligaen er det Nordsjælland som må førebu seg på å hoppe ned eit nivå neste sesong. Klubben uttalar at dei ventar på ei skriftleg grunngiving for avgjerda på tysdag, men signaliserer at også dei er klare for å kople inn ein advokat i saka.

Esbjerg er utpeika som vinnar i kvinneligaen, medan Ålborg toppa herretabellen.

