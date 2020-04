Toppfotballen blir igjen utsett, start tidlegast i siste halvdel av juni

sport

Kulturminister Abid Raja (V) opplyste tysdag at tiltaket til regjeringa for å hindre vidare smitte av koronaviruset blir forlengt inn i juni. Folk skal halde minst to meters avstand til kvarandre og ikkje samlast i grupper på fleire enn fem.

– Det betyr at fram til 15. juni vil det ikkje kunne haldast nokon idrettsarrangement, sa Raja.

Ny vurdering for resten av sommaren skal fattast seinast første veke i mai.

Seriestart i norsk toppfotball er allereie utsett fleire gonger. Etter den siste planen hadde Norges Fotballforbund håpt å starte Eliteserien for menn i helga 23.–24. mai. No må dei skrinleggjast, og ein må planleggje for start mange veker seinare.

– Det finst ei rekke scenario nede på teiknebrettet hos oss, men dei avheng heilt av kor lenge denne krisa varer og kva moglegheiter vi har på dei attståande dagane i 2020, sa generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til NTB måndag.

– Vi har ingen favorittscenario førebels, men vi er glad for innspel. Det har det òg komme til oss. Desse vurderingane må vi ta i samarbeid både med klubbar, interesseorganisasjonar og partnarar ikkje minst, når vi veit meir om når vi kan starte opp.

Frå førre veke har klubbane kunna trene igjen, men berre i grupper på inntil fem personar og med streng overhalding av dei ni koronavitreglane i fotballforbundet, som mellom anna forbyr nærkampar.

(©NPK)