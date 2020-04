Schmeichel bønnfell Manchester United om å halde fast ved Solskjær

sport

Solskjær var under kraftig press tidleg i sesongen. Då fungerte lite og spelet var alt anna enn godt. Så snudde det etter kvart, og klubben var i si aller beste form då Premier League vart sett på vent.

I eit intervju med Daily Mirror seier den tidlegare danske målvaktkjempa at Manchester United ikkje har noko behov for eit stort namn i managerstolen, fordi dei allereie har ein stor mann der i Ole Gunnar Solskjær.

Schmeichel minner om at United spelte elleve kampar på rad utan tap før sesongen stansa opp. Han meiner det berre er å gløyme rekrutteringa av namn som Mauricio Pochettino og Massimiliano Allegri.

– Eg meiner at Ole har vore heilt fantastisk. Eg kryssar fingrar for at styremedlemmene og eigarane ser det same, og at det ikkje er noko behov for å byte manager. Vi har allereie eit stort managernamn. Ole Gunnar Solskjær er eitt av dei største namna i Manchester Uniteds historie, hevdar Schmeichel.

Schmeichel meiner at Solskjær ikkje hadde nokon enkel start og at han heller ikkje arva den beste spelartroppen.

– Ole forstod umiddelbart at dette ville ta tid, og han har brukt tida godt. Han har stort sett kvitta seg med spelarane som han visste måtte bort, og han har henta inn nokre veldig gode. Eg meiner at sesongen har vore ein suksess, seier målvaktlegenda frå Danmark.

