sport

Mannen med flest landskampar for Noreg gjennom tidene, planla å avslutte karrieren med Aalesund då han signerte for moderklubben i 2016.

I staden vart det berre tre månader for tangotrøyene før Riise gav seg i klubben med umiddelbar verknad. Det gir han Trond Fredriksen skulda for, i intervjuet med den tidlegare landslagskollegaen sin Brede Hangeland for TV 2.

–Trond Fredriksen øydela motivasjonen min som fotballspelar – han knakk meg, seier Riise.

Fredriksen angrar ikkje

Det største ankepunktet, var at i staden for å spele midtstoppar som han ønskte, vart storebror Riise brukt på midtbanen i Aalesund.

Ifølgje han sjølv, såg «alle» at han burde brukast som midtstoppar, men det er ikkje hans tidlegare trenar Fredriksen samd i.

– Dei som spelte der var betre enn han, seier Fredriksen til TV 2.

I staden for å avslutte spelarkarrieren med fleire år i Aalesund, enda Riise opp med å spele for indiske Chennaiyin, etter å ha sagt opp kontrakten med moderklubben.

Satsar på trenarkarriere

Sjølv om hans lange og innhaldsrike karriere som speler ikkje enda som han ønskte, har den tidlegare Liverpool-backen på ny store ambisjonar, som fotballtrenar.

I november vart han presentert som ny hovudtrenar for 3.-divisjonsklubben Flint Tønsberg.

Først ønsker han å rykke opp og etablere det nye laget sitt i divisjonen over, men det store målet er å bli trenar i Premier League.

– Den langsiktige draumen min er å trene eit lag i Premier League, sa Riise til VG gjennom manageren Erland Bakke i november.

(©NPK)