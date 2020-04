NFF med «teiknebrettet» fullt av moglege løysingar

sport

Vålerenga-trenar Dag-Eilev Fagermo kom nyleg overfor NTB opp med to grep dersom fotballstarten dreg ut til godt inne i sommaren:

Ingen Eliteserien-lag i første og andre runde av cupen for å avgrense talet på kampar.

Ingen tilskodarar på dei to første rundane i Eliteserien for å komme i gang så tidleg så mogleg med kampar.

– Det er veldig vanskeleg for meg på dette tidspunktet vi er i prosessen, å kommentere forslag og detaljar for gjennomføring av sesong og konkurransar både for seriar og cupar, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB når han får førelagt Fagermos tankar.

Mange moglegheiter

Det er framleis svært uklart når fotballsesongen kjem i gang og i kva former.

– Det finst ei rekke scenario nede på teiknebrettet hos oss, men dei avheng heilt av kor lenge denne krisa varer og kva moglegheiter vi har på dei gjenståande dagane i 2020.

– Vi har ingen favorittscenario førebels, men vi er glad for innspel. Det har det òg komme til oss. Desse vurderingane må vi ta i samarbeid både med klubbar, interesseorganisasjonar og partnarar ikkje minst, når vi veit meir om når vi kan starte opp, seier Bjerketvedt.

Onsdag ventar ein ny gjennomgang frå styresmaktene rundt generelle smitteverntiltak. Desse kan også spele inn for fotballen.

Fotball-EM for menn er utsett til neste sommar, og det frigjer dagar for gjennomføringa av klubbfotballen i Noreg i år.

