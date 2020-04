Flytting av Paralympics endrar ikkje på Skarsteins planar: – Tokyo er framleis det store målet

sport

– Tokyo er det store målet, 100 prosent! Ein er nøydd til å prioritere hardt, viss ikkje blir eg halvgod i begge. Og det har ikkje eg lyst til. All hovudfokuset er mot Tokyo. Vi har jobba åtte år mot det, så om det går eitt år til spelar ikkje så stor rolle. Det er Paralympics i Tokyo som verkeleg betyr noko.

Det seier Birgit Skarstein om planane sine for dei neste dryge to åra.

For etter utsetjinga av Tokyo-leikane kjem to paralympiske leikar veldig tett i 2021 og 2022 for Skarsteins del:

* Paralympics i Tokyo blir arrangert frå 24. august til 5. september. Der er Skarstein ein av dei største favorittane til å ta gull i roing.

* Berre dryge seks månader seinare går startskotet for Paralympics i Beijing. Der skal Skarstein kjempe om edelt metall i langrenn.

– Det var sjølvsagt og riktig at Tokyo-leikane vart flytta. Men no kan det altså hende at eg får to Paralympics og to VM på berre eitt år. Det er jo heilt ko-ko bananas!

Meisterskap i kø

For i tillegg til dei to paralympiske leikane ventar eit para-VM i langrenn på Lillehammer i starten av 2021 og eit ro-VM i Kina på hausten.

– Eg har veldig lyst til å gå VM på heimebane, men det blir vanskeleg å førebu meg optimalt til det når det store målet er Tokyo. Eg vil seie at Tokyo blir 100 prosent frå meg, medan Lillehammer og Beijing blir 80 prosent, antydar Skarstein.

På spørsmål om ho kan klare å førebu seg optimalt til både Tokyo og Beijing, med så kort mellomrom, svarer ho:

– Det blir tøft, og det skal halde hardt. Men det er mogleg, og det går jo an å prøve. Eg skal gjere ein real innsats. Men er du sterk, så hjelper det. Eg trur det hjelper å trene allsidig.

Fekk beskjed i Portugal

Skarstein var saman med rolandslaget i Portugal då dei fekk beskjed om at dei måtte komme seg heim i hui og hast grunna koronaviruset. Datoen var 12. mars, same dag som Noreg stengde ned.

– Det var heilt absurd! Eg var ute og sykla då trenaren ringde og sa at eg måtte komme heim til hotellet og pakke, for berre nokon timar seinare skulle vi flyge heim. Vi hadde hatt nokre knallbra treningar, så det var skikkeleg kjipt at vi måtte heim. Men eg forstår det veldig godt, då, seier Skarstein, og legg til:

– Men å gå frå 29 grader og sol til tre grader og vind … det var tungt. Og så rett heim i karantene!

Held forma ved like

Ho har ikkje lege på latsida sidan ho kom heim for ein dryg månad sidan. Skarstein har ei romaskin i stova, og dessutan vektstenger og anna tilhøyrande treningsutstyr i kollektivet ho bur i på Majorstuen.

– Vi har køyrt ein del økter over nettet med video. Etter at OL-beskjeden kom fekk vi òg ei veke ferie, det var behageleg, seier ho. Skarstein legg til at Årungen rostadion opnar i påsken.

Kva skal ho fylle tida med framover, utanom meir trening? Ho er ikkje redd for å seie det ho meiner.

– Eg klarer jo ikkje heilt å halde kjeft. Det skjer jo støtt og stadig, seier ho, før ho bryt ut i stor latter.

– Eg har eit styreverv i roforbundet, så det kan fort hende at eg tek fleire oppdrag der framover. Det er sunt for meg å ha noko å gjere ved sida. Eg er veldig glad for det no.

(©NPK)