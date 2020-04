Fifa-tilråding: Kontraktane varer til sesongen er over

sport

Ei arbeidsgruppe leidd av Fifa-visepresident Vittorio Montagliani har sett på nokon av dei juridiske flokane viruspandemien har ført med seg for fotballen, og har komme til løysingar. Den viktigaste er at spelarar på utgåande kontrakt framleis skal vere knytt til noverande klubb til sesongen er avslutta.

Det blir opplyst på nettstaden til forbundet etter at styret tysdag gav tilslutninga si til forslaget frå arbeidsgruppa.

– Sjølv om retningslinjene våre ikkje løyser alle problem, bør dei bidra til å gi klårleik og stabilitet. Vi håper dette blir eit positivt døme på korleis fotballen kan stå saman i desse utfordrande tidene, seier Fifa-president Gianni Infantino.

Spelarkontraktar går vanlegvis ut når sesongen er over, og i mange land er sluttdato 30. juni.

– Sidan fotballen ligg stille i dei fleste land er det openberra at sesongen ikkje sluttar når vi trudde han ville gjere det. Derfor foreslår vi at kontraktane blir forlengde til sesongen faktisk er over, skriv Fifa.

