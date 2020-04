Bislett Games-sjef Hoen: – Ikkje overraskande og openbert rett

sport

Bislett Games-sjef Steinar Hoen seier til NTB at avgjerda til regjeringa var venta etter signala som kom frå Danmark måndag. Der sa statsminister Mette Fredriksen at alle store arrangement fram til 31. august må avlysast.

– Store festivalar må rekne med å bli avlyste til over sommaren. Det gjeld alt der det ikkje er mogleg å halde seg innanfor dagens tometersregel om avstand. Dette kom ikkje overraskande og er heilt sikkert rett. Vi ser at smittevernreglane fungerer, og at det er heilt openbert at vi skal halde fram med dei, seier Hoen til NTB.

Han seier at det blir telefonmøte onsdag om kva som skjer med årets Diamond League-stemne.

Alle Diamond League-stemna fram til 31. mai er allereie avlyste frå før av.

– Det er ikkje slik at vi var heilt ubudde på at dette ville kome. Etter påske får vi svaret på kva som skjer med Bislett Games. Og ikkje berre Bislett Games, men med heile Diamond League-sesongen.

(©NPK)