Skarpe frontar i fransk debatt om fotballsesongen

Det står igjen 10 serierundar i kvar av dei to øvste divisjonane for menn, og etter tre vekers pause tek nokon til orde for umiddelbart å setje strek over resten av sesongen, andre for å fullføre den nesten utan omsyn til kostnaden.

Lyon-president Jean-Michel Aulas tok tidleg til orde for å runde av sesongen, stryke alle spelte kampar og ta utgangspunkt i den endelege tabellen i førre sesong ved fordeling av europacupplassar.

– Situasjonen er vanskelegare no, og sjansen til å spele sesongen ferdig er mindre, seier Aulas til L'Equipe.

Brest-president Denis føler seg sikker på at sesongen blir avbroten.

– Sesongen kan ikkje starte igjen, seier han.

Livet må starte igjen

Heilt annleis ser Pierre Wantiez på det. Han er direktør i Le Havre.

– Sesongen må avsluttast om det i det heile er mogleg. Eg reagerer sterkt på at enkelte meiner det er skammeleg at vi snakkar om å byrje å spele fotball igjen. Livet må starte igjen på eit tidspunkt. La oss vente med å erklære sesongen død, seier han.

Sesongen er så langt sett på vent til 15. april, men det er semje om at pausen vil vare ut over det.

Dei fleste klubbane har delvis permittert spelarar og andre tilsette. Nokon av dei største stjernene i ligaen, som Neymar, har reist heim. TV-rettighetshavarar har stoppa betaling av rettspengane som er den største inntektskjelda til klubbane.

Sjukdommen bestemmer

Det er stadig hyppigare telefonmøte om situasjonen, men avgjerdene lèt vente på seg.

– Kven kan seie kva som skjer? Vi må vere klare for alt. Sjølv meiner eg at vi må vente i det lengste før sesongen blir avbroten for godt, seier Dijon-president Olivier Delcourt til AFP.

Amiens-president Bernard Joannin er blant dei som heller mot å avbryte sesongen, men han er samd i at det ikkje er nokon vits i å trekke forhasta slutningar.

– Eg synest vi skal vente eit par veker og sjå korleis ting ser ut då, seier han.

– Ein ting vi alle må forstå er at den einaste sjefen no heiter covid-19. Diverre er det sjukdommen som set dagsorden.

