Krevjande dagar for langrennssjefen – Bjervig nærmar seg deadline

sport

– Vi får sjå korleis det blir. Vi har hatt tradisjon for at vi presenterer dei nye landslaga under marknadsdagane i slutten av april, seier langrennssjefen i Skiforbundet Espen Bjervig til NTB.

I tillegg til sprintlandslagets Brandsdal er det klart at Niklas Dyrhaug ikkje får fornya kontrakt på allroundlaget.

Det er heller ikkje kjent om Astrid Uhrenholdt Jacobsen held fram karrieren. Mari Eide og Kari Øyre Slind har fått melding om at dei kan ryke ut av kvinnelaget.

Kutt

Bjervig har òg antyda at laga skal kuttast, og det er ikkje gitt at det kjem mange nye inn på laga. Det vil likevel overraske om ein mann som Lillehammers Martin Løwstrøm Nyenget ikkje blir henta inn etter ein sterk sesong.

Det har vore svært travle dagar for langrennsleiinga. Sjølv om 96 av dei tilsette til skiforbundet er permitterte som følgje av koronapandemien, har det ikkje vore mykje kviletid for Espen Bjervig.

– Vi driv og jobbar med uttak og evaluering saman med trenarane akkurat no. Innstillinga skal godkjennast av langrennskomiteen, og uttaka er ikkje endelege før dei blir godkjende av skistyret.

Blikk

Skiforbundet i langrenn fekk ein fornya kontrakt med hovudsponsoren sist veke. Men regionlaga manglar sponsor etter denne trekte seg ut etter sju år. Førebels har det ikkje lykkast å få nokon ny inn.

– Vi jobbar med saka, men dette er ikkje den beste tida med tanke på å hente inn nye sponsorratar. Eg håpar nokon løfte blikket og er villig til å sjå framover, seier Bjervig.

Idrettsverda er kaotisk og uoversiktleg for tida.

– Det er ikkje vi som er verst utsett. Vi er heldige som kan drive idretten vår som før. Vi har ingen problem med å halde oss innanfor helsekrava.

