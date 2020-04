Casillas utfordrar Barcelona-legender til velgjerdskamp til støtte for koronaramma

sport

– Når dette marerittet er slutt, burde vi samle alle legendene frå nokre år tilbake og spele ein El Clásico av fin gammal årgang. Pengeinnsamling til folk som treng det, tvitra den tidlegare målvakta med 167 landskampar for Spania.

Meldinga kom som eit svar til Carles Puyol, som saman med Andres Iniesta mimra på Twitter om Xavis glansdagar på midtbanen til Barcelona.

Saman sikra Casillas og Barcelona-legendene fleire meisterskapar for Spania, med siger i EM i 2008 og VM i 2010.

Puyol var skadd og ikkje med då Spania forsvarte EM-trofeet i 2012, men det gjorde Casillas og fleire andre El Clasico-legender som mellom anna Victor Valdes, Pique, Sergio Ramos og Xabi Alonso.

No håpar Casillas at legendene kan samlast att når det er trygt, for ein innsamlingsaksjon etter utbrotet av koronaviruset i Spania.

Måndag hadde over 130.000 menneske fått påvist viruset i landet, medan over 13.000 hadde mista livet etter å ha vorte smitta. Viruset har ramma spesielt hardt i Madrid og Catalonia.

