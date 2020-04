Bergen opnar idrettsanlegga for organisert idrett

sport

Onsdag opna Helsedirektoratet for at det igjen kan drivast organisert trening, men innanfor dei strenge smittevernråda helsestyresmaktene har gitt.

Likevel valde Bergen kommune å vente med å opne opp for trening i små grupper for å få klarheit i kva direktoratet meinte.

Søndag opna kommunen utandørsanlegga for organisert trening. Det inneber at den tildelte treningstida igjen kan brukast av idrettslaga.

– Eg har stor tru på at idrettslaga våre forvaltar ho på ein veldig god måte. Det er samtidig viktig for meg å seie at for at anlegga skal bli verande opne, er det ein føresetnad at alle klarer å rette seg etter retningslinjene som no gjeld, seier byrådsleiar Roger Valhammer ifølgje Bergensavisen.

Symjehallane blir framleis haldne stengt. Det same gjeld innendørsanleggene bortsett frå Leikvanghallen og Høiehallen.

Smittevernreglene inneber at maksimalt fem personar skal trene saman, og at dei skal halde minst to meters avstand. Deltakarane kan heller ikkje røre same gjenstand.

(©NPK)