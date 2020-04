Wimbledon-arrangøren fryktar at tennissesongen er over

sport

Han er direktør for All England Lawn Tennis Club, som er arrangør av Grand Slam-turneringa i London. Årets Wimbledon-tennis skulle vore spelt i juni og juli, men det vart umogleg med den uoversiktlege virussituasjonen.

Lewis fryktar òg at US Open og den utsette Roland-Garros-turneringa ryk i år.

– Eg trur ikkje det er urealistisk å seie at det ikkje blir meir tennis i år. Men la oss håpe at Roland-Garros og US Open kan finne stad, seier han til nyheitsbyrået Reuters.

US Open skal etter planen spelast frå 31. august til 13. september.

– Ein kan håpe at ting er på eit meir roleg nivå då, og at dei store turneringane i Montreal, Toronto og Cincinnati kan arrangerast opp mot US Open. Men vi veit alle at det truleg ser veldig skrøpeleg ut på det tidspunktet.

