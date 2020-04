Sjefen augnar snarleg bassengretur for norske svømmehåp

sport

Som følgje av virussituasjonen har stengde symjehallar vore situasjonen for Noregs beste symjarar og resten av befolkninga den siste tida. Det betyr at Henrik Christiansen og kollegaene har måtta ty til alternativ trening på land.

Etter å ha høyrt helsedirektør Bjørn Guldvog og idrettspresident Berit Kjøll gjere tydeleg retningslinjene som gjeld for idretten tidlegare denne veka, vart landslagssjef Løvberg optimistisk med tanke på at elevane hans kan få tilgang til bassengtrening i nær framtid.

– Eg vart veldig oppmuntra og tenkjer med ein gong at det i alle fall er ei opning for at symjarane våre gradvis skal komme seg i bassenget igjen, seier Løvberg til NTB.

Følgjer reglane

Hovudreglane som vart kommuniserte frå helsedirektøren og idrettspresidenten, handla om at maks fem personar skal trene saman samtidig, og at det til kvar tid skal vere minimum to meter mellom kvar av dei.

Landslagssjef Løvberg understrekar at symjarane som alle andre skal rette seg etter dei til kvar tid gjeldande retningslinjene, og at ein har full forståing for dei strenge smittevernreglane som har vore praktiserte så langt. Samtidig peikar han på at omsynet til storleik på treningsgruppe og avstand mellom utøvarane lèt seg handtere i ein symjehall.

– Dette kan vi verkeleg ta vare på i bassenget, seier landslagssjefen og peikar mellom anna på at det kan gjerast god avstand mellom banene symjarane trenar i.

– Så lenge vi har stor avstand mellom kvar av dei, ser vi ingen grunn til at ikkje symjarane våre etter kvart skal kunne komme inn i bassenga å trene. Då er det sjølvsagt at vi tek smittevernreglane på alvor og verkeleg viser at vi tek det ansvaret, seier Løvberg.

Imponert over utøvarane

Tokyo-OL er utsett til neste sommar, og svømme-EM i Budapest er så langt utsett til i august. Dit reiser uansett ikkje den norske troppen slik situasjonen har vorte. Fokuset ligg no på førebuingar mot neste sesong.

Sjølv om det er relativt lenge til 2021-sesongen, er Løvberg tydeleg på at det vil merkast dersom perioden utan bassengtrening blir veldig lang.

– Vi kan ikkje ligge i månadsvis utan å komme oss i basseng. Då vil vi tape terreng i forhold til konkurrentane og få mindre moglegheit til å prestere i Tokyo. Å seie noko anna er å lyge, seier han.

Landslagssjefen er samtidig imponert over den jobben både utøvarar og trenarar har gjort etter at virustiltaka skapte avgrensingar i treningskvardagen.

(©NPK)