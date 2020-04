Herrem held fram handballkarrieren

sport

Norsk Topphåndball fortel på Twitter at landslagsvingen har skrive under for to nye år med Sola.

Sist sesong skåra Herrem 107 mål på 22 kampar.

– Eg brukte mykje tid på kva eg ville gjere om på den neste sesongen. Eg hadde tilbod frå fleire utanlandske toppklubbar, og nokre i Noreg. Eg måtte bruke ein del tid på det, fordi alt var heller ikkje i boks når det gjaldt Sola. Vi visste ikkje kven som skulle bli, kven som skulle bli trenar og så vidare. Dette var svar eg ville ha før eg kunne bestemme meg om framtida, seier landslagsprofilen.

Herrem spelte eitt år for Sola i førstedivisjon òg, men det hadde ikkje vore aktuelt denne gongen.

– Eg har framleis landslagsambisjonar, og det er ikkje mogleg å kombinere med spel éin divisjon lågare, seier 33-åringen.

