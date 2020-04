Her er tilrådingane til idrettsforbundet for å unngå smittespreiing

sport

Retningslinjene vart varsla av idrettspresident Berit Kjøll på ein pressekonferanse onsdag, og no er tilrådingane til idretten klare. NIF presiserer at dei må sjåast på som minimumsavgrensingar, og at retningslinjene bør vere strengare for fleire idrettar, særleg innandørs.

Dei 55 særforbunda i norsk idrett har òg fått i oppdrag å utarbeide eigne retningslinjer.

– Særforbunda sine eigne retningslinjer skal alltid gjelde i dei tilfella der desse er sterkare enn dei fellesidrettslege tilrådingane frå idrettsforbundet. Difor er særforbunda oppmoda til å utarbeide sine eigne idrettsspesifikke koronavitreglar, seier generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF.

Dette er tilrådingane frå NIF:

* Idrettslag som legg til rette for aktivitet skal halde seg oppdatert på relevante tilrådingar frå offentlege helsestyresmakter, Norges idrettsforbund og særforbund og legge til rette aktiviteten i samsvar med dette.

* Det skal ikkje utøvast idrettsaktivitet med mindre ein er heilt trygg på at aktiviteten ikkje bidreg til auka smitterisiko og den kan utøvast i samsvar med tilrådingane til helsestyresmaktene. I motsett fall skal aktiviteten umiddelbart avbrytast.

* Personar som er smitta av korona, sit i karantene eller som har symptom på luftvegsinfeksjon, som feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand, får ikkje delta i, eller fysisk legge til rette for, aktivitetar.

* Personar som ikkje følgjer instruksjonane idrettslaget gir for utøving av aktiviteten, får heller ikkje delta i aktivitetar.

* Det må sikrast at deltakarane til kvar tid held minst to meters avstand, og at det ikkje er meir enn fem personar som deltek i éi gruppe.

* Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikkje tillate.

* Ved aktivitetar for barn og unge skal det vere ein vaksen til stades som kan sørge for at aktiviteten blir utøvd i samsvar med tilrådingar frå offentlege helsestyresmakter.

* Det skal ikkje brukast fellesgarderobar/fellesdusjar.

* Deltakarane skal ikkje dele utstyr der det er nødvendig med handkontakt med utstyret (t.d. ballar eller treningsmanualar). Herunder er det viktig at særforbunda gjer grundige vurderingar av korleis dette kan løysast og handhevast.

* Det skal vere gode hygienerutinar i samband med aktiviteten, som god tilgang på Antibac og rutinar for grundig vask av hender, klede og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

* Aktiviteten bør utøvast på ein forsiktig og skånsam måte for å unngå skadar.

* Deltakarane bør oppmodast til å nytte alternativ til kollektivtransport i samband med reise til og frå idrettsaktiviteten.

