Avis: Forslag om å flytte PL-fotballen til Kina

– Landet som stadig blir føreslege, er Kina. Det gir berre ikkje meining. Det er ein galen idé, og eg trur han kjem til å bli tydeleg avvist, seier ein ikkje namngitt klubbdirektør til nettavisa.

Forslaget skal gå ut på at ein flyttar dei gjenståande ni serierundane til ein stad i verda der koronasmitten er på veg tilbake. Kina nådde virustoppen i februar og er eit tryggare land å spele fotball i enn Storbritannia, hevdar minst éin Premier League-klubb.

– Om vi skulle teke opp att Premier League og flytta til ein annan del av verda, ville vi vorte fullstendig slakta. Nokon har skulda oss for å vere i ein boble. Eg føler at dei har litt rett i det akkurat no, seier den anonymiserte klubbdirektøren.

Møtet mellom Premier League-klubbane blir halde via videolink fredag ettermiddag. Der skal dei prøve å bli samde om vegen vidare for serien, som inntil vidare er utsett til 30. april. Britiske medium skriv at det skal vere lite håp om å kunne fullføre sesongen med publikum på tribunane.

