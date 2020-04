Tidlegare Premier League-profil samanliknar Uefa med Trump

sport

Overmars, som i den aktive karrieren spelte for mellom andre Premier League-klubben Arsenal, er no sportsdirektør i storklubben Ajax i heimlandet.

Parallellen til USAs omstridde president trekker han i eit intervju med avisa De Telegraaf, i kjølvatnet av avgjerda på onsdag frå Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om å utsetje avslutninga av meisterligaen i inneverande sesong og europaligaen framfor å avlyse.

Uefa har utsett turneringane på ubestemt tid, men signaliserer samtidig at håpet om å gjennomføre kampane som framleis istår att ikkje er over. Også dei mange nasjonale ligaene i Fotball-Europa håper ein å få ferdigspelte eit stykke ut på sommaren.

Den nederlandske æresdivisjonen er til liks med andre ligaer berre sett på pause, og det får Overmars til å riste på hovudet. Han meiner han burde vore avblåse og annullert for lengst.

– Ligaen er død, menneskeliv er viktigare, seier den tidlegare Arsenal- og Barcelona-profilen til De Telegraaf.

– Gøymer seg

– Kvifor handlar det nett no om pengar og ikkje folkehelse? Eg hadde håpa at KNVB (Det nederlandske fotballforbundet) hadde teke ei sjølvstendig avgjerd, men no gøymer dei seg berre bak Uefa, held han fram.

Overmars trur forbundsleiinga i heimlandet er under press av Uefa med omsyn til å fullføre sesongen.

– Vi i Nederland er ikkje så avhengige av TV-inntekter som ligaene i Spania, Italia, England og Tyskland, seier Ajax-toppen i intervjuet som er attgjeve av mellom anna Sky Sports.

– Eg samanliknar Uefa og KNVB med synspunkta USAs president Donald Trump gav uttrykk for, då han for ei veke sidan sa at økonomien er viktigare enn koronaviruset, held Overmars fram.

Ajax toppar nett no tabellen i nederlandsk fotball. AZ Alkmaar, med Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Håkon Evjen i troppen, har like mange poeng.

Begge lag har ni kampar igjen å spele.

(©NPK)