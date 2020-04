Tetteys Norwich donerer lønn til koronaramma

sport

Også klubbeigarane og direktørane i klubben har bidrege, skriv Norwich på nettsidene sine torsdag.

Totalt har klubben samla inn over 200.000 pund, i overkant av 2,5 millionar norske kroner, som skal brukast på mat og enkle toalettsaker for dei som treng det i Norwich-området som følgje av koronaviruset.

– Det er mykje som skjer for tida, men dette er det absolutt beste vi kan gjere for samfunnet akkurat no, seier kaptein Grant Hanley.

– Det er godt å sjå at klubben gjer dette for å hjelpe både personalet i klubben, fansen og samfunnet i desse vanskelege tidene. Vi vil òg vere med på å hjelpe, seier kapteinen på vegner av spelarane.

(©NPK)