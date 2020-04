Slik skal Ødegaard & co. førebuast på «ligacomeback» – kan få strengt testregime

sport

Ifølgje nyheitsbyrået AP jobbar den spanske ligaen nett no med å utforme ein svært detaljert plan for korleis klubbane skal forhalde seg i den augneblinken det blir gitt grønt lys for at ligafotballen kan takast opp att. Ei minioppkøyring og eit omfattande medisinsk testregime er blant forslaga som ligg på bordet.

Eit 19 sider langt dokument utarbeidd av ligaleiinga skal gi eit lite innblikk i planen som er i ferd med å ta form. Førebels er ikkje noko ferdig eller vedteke, men den spanske radiostasjonen Cope hevdar å ha fått tilgang til eit utkast av protokollen.

Planen, som består av fire fasar, inneheld ein serie tilrådingar som vil bli førelagt klubbane før spelarane er tilbake i trening. Den spanske ligaen opnar visstnok moglegheita for at treningsaktiviteten kan takast opp att sjølv om Spania framleis skulle vere nedstengt som følgje av viruspandemien.

Omfattande testing

Det er ikkje venta at det blir opna for kampaktivitet før styresmaktene ser på det som trygt for folkehelsa, men det omtalte dokumentet skal innehalde mellom anna detaljerte retningslinjer som kan setjast i verk rundt treningssenter og laghoteller.

Ifølgje dokumentet Cope har fått tak i, tilrår ligaleiinga at det blir lagt inn ein førebuingsperiode på minimum 15 dagar før første kamp etter koronapausen. Vidare ser ein for seg at den perioden kan bestå av fleire trinn, der treningar i plenum er siste fase.

Før det blir gitt tilgjenge til å ta opp att trening blir det føreslege at både tilsette i klubbane, trenarar, spelarar og familiemedlemmene i aktørane gjennomgår to typar medisinske koronatestar. Spelarane kan bli testa heime eller på mellombelse «drive through»-lokasjoner som blir gjort tilgjengeleg for dei.

Blant tilrådingane er òg at tryggingskontrollen i klubbane blir trappa opp, og det er detaljerte råd for drift av mellom anna kjøkken, vaskerom, garderobar og treningsrom i stadionanlegga.

Fleire bussar

Treningsrommane vil til dømes vere reserverte for skadde spelarar, og avhengig av storleiken vil berre eit avgrensa tal spelarar kunne opphalde seg der samtidig.

Vidare går tilrådingane ut på at fleire bussar blir tekne i bruk ved behov for transport av spelarane, og at det ikkje sit personar på meir enn kvar femte stolrad i bussen. Det blir òg lagt opp til bruk av ansiktsmaske og hanskar både der og heilt fram til treningsøktene startar.

Ligaleiinga ønsker òg at det blir sendt mat heim til spelarane, slik at dei ikkje sjølve må ut for å handle, og det blir tilrådd at det ikkje blir gitt tilgjenge til heimane til verken spelarar eller trenarar for andre enn dei som bur der.

Strenge hygienereglar

Vidare heiter det ifølgje AP at ikkje fleire enn åtte spelarar får opphalde seg i treningsfasilitetane til klubben om gongen i ein tidleg fase, og at spelarane må komme med 15 minutts mellomrom.

Når ein har komme så langt at heile spelarstallen kan trene saman igjen, blir det understreka at strenge hygienereglar framleis er tenkt gjort gjeldande.

Spania er hardt ramma av viruspandemien. Meir enn 10.000 menneske har mista livet så langt. Fotballen i landet er inntil vidare stansa, og det er uvisst når han kan starte opp igjen.

Ligaleiinga og klubbane håper samtidig å kunne fullføre inneverande sesong.

(©NPK)