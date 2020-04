Rokollegaene om Tuftes OL-dilemma: – Fantastisk om han held fram

sport

Tufte har varsla at han må bruke tid på å ta ei avgjerd om ei eventuell forlenga OL-satsing. Omsynet til familien og gardsdrifta veg naturleg nok svært tungt når den vidare kursen skal stakast ut.

Rokollegaene håper 43-åringen, som er kvalifisert for Tokyo-OL-et for neste år som del av den norske dobbeltfiraren, finn rom for å gå laus på eit ytterlegare år i miljøet.

– Uansett respekterer vi avgjerda han tek, men eg strekar under at det er fantastisk for heile sporten om han held fram, seier Are Strandli til NTB.

Han er på sett og vis i same situasjonen som Tufte. Strandli skulle etter planen òg ha avslutta karrieren i Tokyo i sommar, men må no vurdere om han har motivasjon til å gå laus på ein ny sesong.

Viktig rolle

31-åringen, som saman med Kristoffer Brun er medaljekandidat i lettvekt dobbeltsculler, er tydeleg på at det vil vere viktig både for kollegaene i dobbelfiraren og «oss andre» om superveteranen Tufte held fram.

– Olaf har vore ein bauta for norsk roing i mange år. Han har gått føre og halde ein kontinuitet i det som er viktig. Han er eit førebilete og har ei eiga evne til å få fram det beste når det gjeld, seier Strandli.

Han peikar vidare på det er tryggleik å ha med ein utøvar som har vore med mange gonger før og kjenner til det som blir kravd fysisk og mentalt fram mot og under eit OL.

– Eg håper han held fram, smiler rogalendingen og får støtte av makker Kristoffer Brun.

– Olaf er ei klippe med frykteleg mykje erfaring. Han har mykje å komme med. Ei kjempedrivkraft, seier bergensaren til NTB.

Legende

Brun er til liks med Strandli tydeleg på at Tuftes rolle i norsk rosport ikkje utan vidare kan erstattast.

– Olaf har bore mykje i mange år. Frå tidleg 2000 til 2008 bar han mykje av rosporten på sine skuldrar. Han er utan tvil ei legende. For oss på laget har han vore ein kjemperessurs, seier Brun.

Hovudpersonen sjølv har sagt at han må bruke dei neste vekene til å vurdere eigen situasjon. Ei avgjerd rundt framtida er antyda i mai.

Tufte har medalje frå fire ulike olympiske leikar. Den første kom i 2000 då det vart sølv i dobbeltsculler saman med Fredrik Bekken. I 2004 og 2008 tok han gull i singlesculler, medan det i Rio for fire år sidan vart bronse i dobbeltsculler saman med Kjetil Borch.

